Mersin'de 'Her Çocuk Bir Şiir' projesi ödül töreni gerçekleştirildi

Mersin'de 'Her Çocuk Bir Şiir' projesinin ödül töreni gerçekleştirildi

Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından geleneksel olarak her yıl yapılan bu sene de 7'incisi düzenlenen 'Her Çocuk Bir Şiir' projesinin ödül töreni yapıldı. Cumhurbaşkanlığı tarafından 2023 yılının 'Aşk Veysel Yılı' ilan edilmesi nedeniyle, Aşık Veysel şiirlerinin okul öncesinden 12. sınıfa kadar her kademeden öğrenci tarafından okunduğu törende, derece alan öğrencilere ödülleri verildi.

Törene katılan İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, "Evlatlarımızla bir kez daha gurur duydum. Eğitim öğretimin sadece sınıflarda olmadığını kanıtlayan bu projede, her yaştan öğrencimiz halk şiirimizin büyük ozanı Aşık Veysel'in sevgi dolu mısralarını en anlamlı şekilde, içtenlikle okudular" dedi.