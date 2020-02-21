İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mersin'de heyelan sebebiyle 2 mahallenin yolu kapandı

Mersin’in Erdemli ilçesinde gün boyunca aralıklarla devam eden yağmur sonrası 2 mahalleye ulaşımın sağlandığı yol heyelan sebebiyle trafiğe kapandı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde gün boyunca aralıklarla devam eden yağmur sonrası 2 mahalleye ulaşımın sağlandığı yol heyelan sebebiyle trafiğe kapandı.


Edinilen bilgiye göre, Erdemli ilçesine bağlı Şahna ve Üzümlü mahallelerine ulaşımın sağlandığı Şahna-Müğlü arasındaki yol heyelan sonucu trafiğe kapandı. Ormanlık alandan kopan tonlarca taş ve toprak mahalle sakinlerinin kullandığı yolu kapattı. Güvenlik sebebiyle yol araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler tarafından yolun açılması için iş makinesiyle çalışma başlatıldı.


Mahalle Muhtarı Cumali Toker, 2 mahalleye ulaşımın sağlandığı yolun meydana gelen heyelanla kapandığını, durumu Mersin Büyükşehir Belediyesi ekiplerine bildirdiklerini belirtti. Toker, ekiplerin yolun açılması için çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.