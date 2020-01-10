İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mersin'de heyelandan kapanan yollar açıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin yüksek kesimlerde karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yüksek kesimlerde karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Tarsus ve Çamlıyayla ilçelerinde heyelan nedeniyle kapanan yol açıldı.


50 personel ve 7 iş makinası, Tarsus'un yüksek kesimlerinde ve Çamlıyayla'da kar temizliği ve heyelan yaşanan noktalarda hafriyat çalışması gerçekleştirdi.


Büyükşehir Belediyesi Tarsus-Çamlıyayla Şube Koordinatörü Ali Boltaç'ın yakından takip ettiği çalışmalar kapsamında Tarsus'un yüksek kesimlerinde bulunan Keşli, Sanlıca, Eminlik, Çukurbağ, Gülke, Kenzin, İnköyü, Olukkoyağı mahallelerinde ve bu mahalleleri birbirine bağlayan yollarda kar temizleme çalışması yapıldı. İnköyü'nde oluşan heyelan nedeniyle kapanan yol, ekiplerin gece mesaisi ile araç trafiğine açıldı.


Büyükşehir ekipleri Çamlıyayla'da da karla mücadeleye devam ediyor. Oldukça yoğun yağan ve yer yer 1 metrenin üzerine çıkan yağışlar nedeniyle kapanan Fakılar, Sebil mahalleleri ile Çamlıyayla'nın çeşitli noktalarında kar temizlik çalışması yapıldı.


Körmenlik yolunda oluşan heyelan nedeniyle ekipler burada da hafriyat çalışması yaparak sıkıntıyı ortadan kaldırdı. Ekiplerin çalışmaları aralıksız şekilde devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.