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Mersin'de horoz dövüşü yaptıranlar suçüstü yakalandı

Mersin’in Silifke ilçesinde jandarma ekiplerince bir dernek binasına düzenlenen operasyonda, bahis üzerine horoz dövüşü yaptırdıkları belirlenen 18 kişi suçüstü yakalanırken, binada biri ölü 6 horoz ele geçirildi.

Mersin'in Silifke ilçesinde jandarma ekiplerince bir dernek binasına düzenlenen operasyonda, bahis üzerine horoz dövüşü yaptırdıkları belirlenen 18 kişi suçüstü yakalanırken, binada biri ölü 6 horoz ele geçirildi.


İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçede kumar oynayan şahıslara yönelik yapılan araştırmada, Kocapınar Mahallesi'nde bulunan bir dernek binasında horoz dövüşü yapmak suretiyle kumar oynandığı bilgisine ulaşıldı. Elde edilen bilgileri değerlendiren jandarma ekipleri, dernek binasında arama yaptı. Yapılan aramada iki horozun dövüştürüldüğü odada 17 şahısla birlikte işletme sahibi bir kişi suçüstü yakalandı. Ayrıca biri ölü 6 Hint horozu ele geçirilirken, horozlar Doğa Koruma Milli Parklar Şefliğine teslim edildi.


İşletme sahibine 'kumar oynamaya yer temin etmek', diğer 17 kişiye ise kumar oynama ve Covid-19 tedbirlerine aykırı davranmaları nedeniyle adli ve idari işlem yapıldı.

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