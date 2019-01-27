Mersin'de hortum seraları vurdu

Mersin'in Bozyazı ilçesinde gece meydana gelen hortum, sahil kesimindeki tarım alanlarında zarara neden oldu.

Dün akşam başlayan yağış ve fırtına gece hortuma neden oldu. Denizde çıkan hortum geçtiği yerlerdeki sebze ve muz seralarını yıktı. Yaklaşık 200 dönüm sera zarar gördü. Tekeli, Tekmen, Beyreli ve Çirkin mahallerindeki tarım alanlarında hasar meydana geldi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı üç ekip, seralardaki hasarı tespit etmek için çalışma başlattı.