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Mersin'de hortum ve fırtınanın zararı: 11 milyon 331 bin lira

Mersin’in Anamur ilçesinde meydana gelen hortum, fırtına ve şiddetli yağışlardan dolayı tarım alanlarındaki zararın 11 milyon 331 bin 225 lira olduğu bildirildi.

Mersin'in Anamur ilçesinde meydana gelen hortum, fırtına ve şiddetli yağışlardan dolayı tarım alanlarındaki zararın 11 milyon 331 bin 225 lira olduğu bildirildi.


Anamur İlçe Tarım ve Orman Müdürü Niyazi Sarıoğlu, 29 Kasım 2018 tarihinden bu yana Anamur'da farklı tarihlerde meydana gelen hortum, fırtına ve şiddetli yağışlardan en çok çilek ve muz üreticilerinin zarar gördüğünü söyledi.


Sarıoğlu, 29 Kasım tarihinde meydana gelen şiddetli yağış ve hortumda 165 çiftçiye ait 810 dönüm çilek bahçesi, 4 çiftçiye ait 18 dönüm zeytin bahçesi ile 34 çiftçiye ait 136 dönüm muz serasının kullanılmaz hale geldiğini söyledi.


15 Ocak tarihinde meydana gelen şiddetli yağış ve fırtınada 28 çiftçiye ait 223 dönüm muz serasının kullanılmaz hale geldiğini belirten Sarıoğlu, 26 Ocak'taki hortum ve fırtınada da 9 çiftçiye ait 30 dönüm muz serasının kullanılmaz hale geldiğini söyledi.


30 Ocak 2019 tarihinde meydana şiddetli yağış ve fırtınada ise 3 çiftçiye ait 8 dönüm muz serasının kullanılmaz hale geldiğini söyleyen Sarıoğlu, bin 225 dönümlük alandaki zararın 11 milyon 331 bin 225 lira olduğunu kaydetti.

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