Mersin'de hortumun bilançosu ağır

Mersin'in Erdemli ilçesinde etkili olan hortumun faturası ağır olurken, bölgedeki 35 ev ile çok sayıda serada büyük hasar oluştu.

Mersin'in Erdemli ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan hortumun bilançosu ağır oldu. Hortumun geçtiği bölgelerdeki 35 ev ile çok sayıda serada büyük hasar meydana geldi. İlçe merkezi ve eski sahil beldesi Limonlu'da etkili olan hortum, bir evin çatısını aldı, camlarını kırdı. Bir başka evin ise duvarlarını göçürdü. Hortumla birlikte patlayan camların altında kalmaktan son anda kurtulduğunu belirten ev hanımı Meliha Demirel, "Mantı yapıyordum, 2 dakika önce hasta anneme bakmak için diğer odaya geçmiştim. Birden bir ses koptu, çatılar, pencereler yerle bir oldu. Ocakta yanıyordu, bir yangın olur diye bağırıp yardım istedim. Komşular yetişti. Çok korktum, bu odaya geçemedim. Ben 2 dakika önce diğer odaya gitmeseydim parçalanmış olabilirdim" dedi.

Kaldığı evin duvarı göçen Suriye uyruklu bir kişi ise önce parçaların düştüğünü, sonra da duvarın tamamen göçtüğünü belirterek, korkuyla 2 çocuğu ve eşiyle içeriye kaçtıklarını anlattı. Komşusu Kemal Kılıç da korkuyla ailenin içeriye kaçtığını ifade ederek, "Çocuklarını zor kurtarmış. Komşuları yetişmiş. Evin merdiven kısmı komple göçtü. Bereket göçme esnasında orada çocuk yokmuş" diye konuştu.

Seralar yerle bir oldu

Hortum ve sonrasında yaşanan sağanak yağmurla birlikte seralar yerle bir oldu. Özellikle, muz, üzüm domates seraları yıkılarak büyük zarar gördü. Seraları yıkılan üretici Yasin Dölek, "Bir anda seralarımız yerle bir oldu. Yıkılan seralarda büyük bir hasar var. Zararımız çok büyük. Allah'tan geldi afet yapacağımız bir şey yok. Can kaybı yok, buna da şükür. Burayı eski haline getirmek için 35-40 bin liralık bir masrafımız olur" dedi.

Bu arada ilçede kaymakamlık koordinesinde İlçe Tarım Müdürlüğü, Ziraat Odası ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekiplerince hasar ve zarar tespit çalışmaları başlatıldı. Çalışmalar Limonlu, Kocahasanlı, Kumkuyu, Üçtepe, Esenpınar, Alata, Koyuncu, ve Yüksek Mahallede devam ediyor.