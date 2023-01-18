Mersin'de "huzur ve güven" operasyonu: 10 şüpheli gözaltına alındı

Mersin'de özel harekat polislerinin desteğiyle gerçekleştirilen "huzur ve güven" operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte meydana gelen asayiş olaylarının önlenmesi, faillerin yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda kasten yaralama, genel güvenliğin tehlikeye sokulması, ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki kanuna muhalefet suçlarını organize olarak işleyen ve silahlı kavga olayına karışan 17 şüpheli belirlendi. Şüphelilerin yakalanması için ekipler, 'huzur ve güven' operasyonu gerçekleştirdi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, koçbaşlarıyla kapılar kırılıp adreslere girildi. Şüphelilerden 10'u gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ile 164 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken, hakkında gözaltı kararı bulunan 7 şahsı yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.