Mersin'de ibadethaneler temizleniyor

Kurduğu ibadethane temizlik ekibi ile Mersin'de bulunan cami, cemevi, kilise ve kurum mescitlerinin düzenli olarak temizliğini sağlayan ekipler, ibadethanelerin her daim pırıl pırıl olmasını sağlıyor.

Mersin'in 13 ilçesinin tamamında ibadethanelerin temizliği için oluşturulan ekipler, haftanın 7 günü, vatandaşların ibadetlerini temiz ve sağlıklı bir mekanda yapmaları için özveri ile çalışıyor. İbadethane temizlik ekibi, program dahilinde her gün, farklı ibadethanelerin temizliğini yapıyor. Günlük temizlik rutinleri olan ekipler, ibadethane temizliği çerçevesinde halıları özel bir makine ile yıkıyor. Ardından ibadethanelerde kapı, pencere, ayakkabılık gibi alanlara genel temizlik uygulanıyor. Halı yıkama, süpürme ve genel temizlik işlemlerinin ardından, son olarak gül suyu sıkılıyor.

Tüm ibadethaneleri özenle temizleyen ekipler, her geldiklerinde ibadethaneleri temiz bulan vatandaşların takdirini topluyor. Bugüne kadar bin 500 temizlik gerçekleştiren ekiplerin özenli ve titiz temizlik çalışmaları sayesinde vatandaşlar, sağlıklı bir ortamda gönül rahatlığı ile ibadet edebilmenin huzurunu yaşıyor. Temizlik işlemleri, rutin programın dışında din görevlileri, muhtarlar ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda da yapılıyor. Vatandaşlar, ibadethane temizliği konusundaki taleplerini Alo 185 ve Teksin uygulaması üzerinden ekiplere iletebiliyor.

Mezarlıklar Dairesi Başkanı İbrahim Zengin, “İbadethanelerimizde hizmetlerimiz eksiksiz olarak devam ediyor. İbadethaneler, her dinden insan için kutsal yerler. Bundan dolayı vatandaşlarımız tarafından olumlu geri dönüşler alıyoruz” dedi.

Akbelen'de oturan ve rutin temizliği yapıldığı camilerden biri olan Bilal-i Habeşi Camii'nin cemaatinden olan Mehmet Gürcan, yapılan temizliklerden son derece memnun olduklarını belirterek, “Belediyenin bu işlerle uğraşması çok güzel. Allah razı olsun. Hepimiz memnunuz” şeklinde konuştu.