Mersin'de iki ayrı kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Mersin'in Erdemli ilçesinde 2 ayrı trafik kazası iş yerlerine ait güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

İlk kaza, ilçe merkezinde Yaylayolu kavşağına yakın bir noktada Mersin Antalya D-400 karayolunda meydana geldi. Karşıdan karşıya yaya olarak geçmeye çalışan 17 yaşındaki Kerem Ç. yolun ortasına doğru geldiği esnada şapkasını düşürdü. Bu esnada bir kamyonet şapkayı almak için geri dönüp hamle yapan Kerem Ç'ye çarptı. Yaralanan Kemer Ç. kaza yerine sevk edilen ambulansla ilçe devlet hastanesi acil servisine kaldırıldı.

Bir diğer kaza ise ilçeye bağlı Ayaş Mahallesi Yemişkumu Mevkisinde meydana geldi. Aynı istikamette ilerleyen otomobillerden birinin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek sol şeritteki aracın önüne doğru gitti. Önüne gelen kontrolsüz araca çarpmamak için hamle yapan diğer aracın sürücüsü diğer otomobile ve refüje çarptı.

Kazada sürücülerin hafif yaralandığı öğrenildi.