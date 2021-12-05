İhlas Haber Ajansı

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Mersin'de iki grubun kavgasında yoldan geçen şahıs tabanca ile yaralandı

Mersin’de iki grup arasındaki kavgada, yoldan geçen bir kişi tabanca ile vurularak yaralandı.

Mersin'de iki grup arasındaki kavgada, yoldan geçen bir kişi tabanca ile vurularak yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Silifke Caddesi üzerinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Silahların da kullanıldığı kavgada o sırada yoldan geçen Mehmet K., vücuduna isabet eden mermiyle ağır yaralandı. Yaralı, ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılırken, kavgaya karıştıkları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. Bir kişinin ise arandığı bildirildi.

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