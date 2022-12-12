Mersin'de iki grup arasındaki kavga mahalleyi savaş alanına döndürdü

Mersin'de iki grup arasında çıkan kavgada mahalle savaş alanına döndü. Taşlı sopalı kavga cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, dün gece saatlerinde merkez Yenişehir ilçesi Dumlupınar Mahallesi 1522 Sokak'ta meydana geldi. Yabancı uyruklu 2 grup arasında 'küfür ettin' meselesinden çıktığı iddia edilen kavga, tüm mahalleye yayıldı. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada, mahalle adeta savaş alanına döndü. Bir mahalle sakininin cep telefonuyla saniye saniye çektiği kavgada, bazı ev ve araçların da zarar gördüğü görüldü.

Polis, olaya karışan şahısları gözaltına aldı.