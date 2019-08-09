Mersin'de iki günde çıkan 8 orman yangınında yaklaşık 40 hektar alan zarar gördü

Mersin Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, 7-8 Ağustos tarihlerinde Mersin'in üç ilçesinde 8 adet ormanı çıktığını ve toplam 35-40 hektarlık alanın zarar gördüğünü belirtti. Yılmaz, orman yangınları açısından riskli günlere girilen bu dönemde, vatandaşları daha duyarlı olmaya çağırdı.

Orman Bölge Müdürü Yılmaz, yazılı bir açıklama yaparak, Mersin'de son dönemde meydana gelen orman yangınlarına ilişkin bilgi verip, vatandaşları uyardı. Artan hava sıcaklıkları ve olumsuz hava şartları ile birlikte orman yangınlarının olmadığı tek bir gün ve gecenin geçmediğine dikkat çeken Yılmaz, “Mersin Orman Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde 7-8 Ağustos 2019 tarihlerinde Mut, Gülnar ve Bozyazı ilçelerinde çıkan 8 adet orman yangını, Orman Genel Müdürlüğümüzün koordinesinde, Mersin Orman Bölge Müdürlüğünün cefakar, fedakar ekiplerinin üstün gayretleri sonucunda söndürülmüştür. Bu yangınlarda toplam 35-40 hektar ormanlık alanımız zarar görmüştür. Biz, Orman Bölge Müdürlüğü olarak, yanan bu sahaların iyileştirilmesi ve ağaçlandırılması için de hiç vakit kaybetmeden hemen çalışmalara başladık” dedi.

Vatandaşları, orman yangınlarına karşı duyarlı olmaya çağıran Yılmaz, “Orman yangınları açısından riskli günlere girilen şu dönemde vatandaşlarımızdan daha duyarlı olmalarını rica ediyoruz. Bu vesile ile tüm halkımızın yaklaşan Kurban Bayramının daha sakin ve verimli geçmesini diler, ormana giriş-çıkışlarda dikkatli olmalarını, ateş yakmamalarını, bağ-bahçe temizliğinde anız yakmamalarını ve en ufak bir duman gördüklerinde acil çağrı merkezimiz olan Alo 112 veya Alo 177'yi aramalarını önemle rica ederiz. Mersin Orman Bölge Müdürlüğü olarak 7/24 saat görevimizin başındayız. Emeği geçenlere çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.