Mersin'de iki mahallede su sorunu sona erdi

Bu sayede mahalle sakinlerinin yıllardır yaşadığı içmesuyu sorununa son verildi.

MESKİ'nin sözleşme bedeli 4 milyon 443 bin lira olan yapım işi kapsamında, yeni yapılan içmesuyu deposundan yaklaşık 26 kilometre içmesuyu şebeke hattı döşenerek, Gözce ve Gözsüzce sakinlerinin evlerine yeterli ve kesintisiz içmesuyu sağlandı. Gözce ve Gözsüzce mahallelerinde yapılan içmesuyu rehabilitasyonu çalışmasıyla kayıp-kaçağın önüne geçildi. Gözce Mahallesi'nin Karapınar mevkiinde yaşayan vatandaşlara kesintisiz içmesuyu temin edildi.

Gözce Mahalle Muhtarı Baran Aksoy, Gözce ve Gözsüzce mahallelerinin 1984'ten bu yana içmesuyu şebekelerinde çok sıkıntılar yaşadıklarını dile getirerek, “Gözce, Karapınar, Gözsüzce mahallelerinde yüzde 60'a yakın kaçak vardı. İçmesuyu şebekesi boruları tamamen kullanılmaz hale gelmişti. Özellikle bölgemizde kuzeyden güneye 2., 3. katlarda, giriş noktalarında su sıkıntıları yaşıyorduk. 31 Mart'tan sonra MESKİ, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımızın da proje desteği ile Gözce ve Gözsüzce mahallelerinin içmesuyu şebekesini değiştirmiştir. Bu değişim sırasında Karapınar mevkiinin Gözce'ye ait olan 1984'ten beri su şebekesi de yoktu. 37 evimize tamamen el ve tankerler yoluyla su taşınmaktaydı. Bu sıkıntılı süreçlerin üzerine MESKİ'nin yaptığı bu hizmet, kalite oranını çok yükseltti. Tazyik oranını yükseltti. 2 mahallede şu anda sıfır noktada su kaybı vardır. Vatandaşlarımız çok memnun. Karapınar mevkiinde depolama sistemini en üste koyulmasıyla, ileriye dönük 50-60 abonenin de faydalanabileceği şekilde hizmet vermiştir” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in ilk milletvekilliği döneminde Gözce, Gözsüzce ve Dereköy mahallelerini ziyaretinde su konusunda kendisine söz verdiğini belirten Mahalle Muhtarı Aksoy, “Karapınar mevkiinde gezdiğimizde buraya su getireceğine söz vermişti yıllar önce. Şu an kendisinin Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde ve MESKİ'nin de aracılığıyla 37 haneye içmesuyu gelmiştir. Özellikle oradaki vatandaşlarımız Büyükşehir Belediye Başkanımıza bu konuda çok minnettardır. MESKİ'nin bütün işlemlerinden, yatırımlarından da memnunuz. MESKİ'ye ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza Gözce ve Gözsüzce adına çok teşekkür ederiz” diye konuştu.