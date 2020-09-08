Mersin'de ikisi kamu görevlisi 3 kişi rüşvet iddiasıyla tutuklandı

Mersin'de rüşvet karşılığı işgal edilmiş hazine arazilerini bazı şahıslar adına tapulaştırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden, ikisi kamu görevlisi 3 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Mezitli, Yenişehir ve Toroslar ilçelerinde vatandaşlarca işgal edilmiş bazı hazine arazilerinin, geriye dönük 5-10 yıllık ecri misil bedellerini ödemelerine yardımcı olarak para karşılığı vatandaşın adına tapulaştırma işlemi yaptıkları ileri sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yaklaşık iki ay süren araştırma ve takip sonucunda, 'rüşvet almak ve vermek' suçunu işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, 3'ü kamu görevlisi 4 kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından 'rüşvet' iddiasıyla mahkemeye sevk edilen zanlılardan ikisi kamu görevlisi 3 şüpheli tutuklanırken, bir kişi 'adli kontrol' kapsamanda serbest bırakıldı.