Mersin'de İklim ve Çevre Bilim Merkezi Planetaryum çalışmalarında sona gelindi

Mersin Büyükşehir Belediyesi İklim ve Sıfır Atık Dairesi bünyesinde hazırlıkları süren 'İklim ve Çevre Bilim Merkezinin' Türkiye'nin en büyüğü olacak olan 'Planetaryum' kısmında sona gelindi. Merkezin içerisinde, 121 interaktif deney düzeneği, atölyeler, fuaye, bekleme alanı, konferans salonu, bilim mağazası, bilim kafenin olacağı Merkez'de planetaryum ile de gökyüzüne dair her şey, 360 derece ve 3 boyutlu görüntülenebileceği bildirildi.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı bünyesindeki İklim ve Çevre Bilim Merkezi Şube Müdürü Onur Sevin, merkez hakkında bilgi verdi. Merkezin, tematik bir bilim merkezi olduğunu söyleyen Sevin, iklim ve çevre alanında oluşan bir bilim merkezi olduğunu, deney düzeneklerinden oluşan aynı zamanda da bir planetaryumdan oluşan bir bilim merkezi olduğunu kaydetti. Merkezde toplamda 121 tane interaktif deney düzeneği olacağını vurgulayan Sevin, "Bunlar eğitmenler eşliğinde iklim ve çevre temalı eğitimlerin, mevcut kitleye aktarıldığı deney düzenekleri olacak. İklim ve çevre temalı olacak olan deney düzeneklerinde genel kültür ve robotik alanları da olacak. Yine yukarı katımızda eğitmenler eşliğinde; çocukların da gelen misafirlerin de interaktif olarak müdahil olabilecekleri, dönüş alabilecekleri deney düzenekleri bulunacak" dedi. Merkezin daha çok öğrencilere yönelik olacağını belirten Sevin, "Hedef kitlemiz daha çok 6-14 yaş olmakla beraber, tüm vatandaşlarımızı burada ağırlayacağız. Hafta sonu veli-öğrenci beraber katılım sağlayacak. Hafta içi daha çok okul-bilim merkezi işbirliği olarak çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin en büyük planetaryumu olacak"

İklim ve Çevre Bilim Merkezinin içerisinde bulunacak olan planetaryumun, kapasite olarak Türkiye'nin en büyüğü olacağını ifade eden Sevin, "Birinci katımızda planetaryum olacak. Bu planetaryum aslında bir simülasyon sistemi olup, astronomi ve uzay bilimleri alanında öğrenme, farkındalık oluşturma gibi çalışmaları aktaracağımız üç boyutlu panoromik görüntü ve ses sistemi olacak. Aslında planetaryumumuz bittiği zaman, Türkiye'deki en geniş kapasiteye ulaşan planetaryum olacak. Bu özelliğiyle de Türkiye'nin en büyük planetaryumu olacak" şeklinde konuştu.

"4 atölyemizde öğrencilerimize alan eğitimleri vereceğiz"

Sevin, merkezde bulunacak olan atölyeler hakkında da bilgi vererek, "Bu atölyelerimiz ‘Minik buluşlar, 'Robotik', 'İklim ve Çevre' ve 'Deniz Canlıları Atölyesi'. Bu atölyelerimizde planlanan zamanlarda, eğitmenler eşliğinde öğrencilerimizle alan eğitimleri, alan çalışmaları ve onların ufuklarını açabilecekleri çalışmalar yapacağız. Yine birinci katımızda bilimsel şovların, bilimsel sahne gösterilerinin yapılacağı 150 kişilik bir konferans salonumuz da mevcut" dedi.