Mersin'de ilaçlama çalışmaları aralıksız sürüyor

13 ilçenin tamamı ilaçlanıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, artan sıcak sebebiyle çalışmalarına daha da hız kazandıran Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Temizlik Şube Müdürlüğü, Vektör ile Mücadele Şefliğinin, 13 ilçenin tamamında ilaçlama çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. Açıklamada, zararlı haşerelerin üreme alanlarında Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen ve Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan ilaçlar ile bilimsel programlar doğrultusunda uygulamalar yapıldığı kaydedilirken, Mersin sınırları içerisinde tespit edilen yaklaşık 100 bin üreme noktasında 12 ay boyunca ilaçlama yapıldığı belirtildi.

Toplam 371 personel, 98 ilaçlama aracı, 72 ULV, 10 pulvarizatör, 8 mistblower, 8 termal fog, 33 holder, 25 atomizör, 50 el dumanlaması ile çalışmalar yapan ekiplerin, özellikle göletler, havuzlar, rögar ve ptt kapakları, bataklıklar, doğal çukurlarda biriken yağmur suları, sulama kanalları, su kuyuları, inşaat temeli çukurlarında biriken sular, su varilleri, bodrumlarda oluşan su birikintileri, eski otomobil lastikleri, foseptikler, menfezler, kanallar, durgun su birikintileri, dere yatakları, metruk alanlar, çöp konteynerleri gibi noktalarda ilaçlama yaptığı vurgulandı.

İl genelinde sivrisinek, karasinek, haşere ile fare mücadelesinde etkin ve verimli olabilmek için doğal hayat ve biyolojik dengenin hiçbir zaman göz ardı edilmediği ifade edilen açıklamada, sivrisineklerin çoğunun doğal yaşam alanlarında değil, yerleşim alanlarına yakın su birikintilerinde ürediklerinin bilgisi verildi. Haşere ile mücadelenin başarılı olabilmesi için biyosidal mücadele kadar, kültürel mücadelenin de önemli olduğu vurgulanan açıklamada, vatandaşlara da önemli görevler düştüğü kaydedildi.

Bu kapsamda, vatandaşların çöpleri çöp konteynerlerine atarken, çöp poşetlerinin ağızlarının sıkı bir şekilde kapatması, evlerde ve bahçelerde uzun süre çöp bırakılmaması, evlerin çevresinde ve bahçelerde süs havuzu, kova, bidon, lastik gibi içerisinde su biriken ve sivrisinek oluşumuna neden olan bütün kaynaklarda su bırakılmaması gerektiğine dikkat çekildi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de kent genelinde haşere ile mücadelenin önemini vurguladı. Göreve geldiğinde ilaçla ilgili 20 milyon TL'nin üzerinde büyük bir ihale olduğunu, tartışmalara meydan vermemek adına bu ihaleyi iptal ettiğini hatırlatan Seçer, “Sonra bizim depolarımızda neler var? Ne yapabiliriz? Bizim iklim koşullarındaki illerde, belediyelerde ne kadar para harcanıyor? Bu işler nasıl yapılıyor? Bir bakalım dedik. İlacımız vardı ve çalışmalara süratle başladık hala da çalışmalarımız devam ediyor. Hiçbir bölgemiz ilaçtan yoksun kalmadı. 8 milyonu biraz geçen ilaç ihalesi yaptık. Eski ilaçlar ve yeni aldığımız ilaçlarla sezonu devam ettiriyoruz” dedi.