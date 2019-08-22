Mersin'de ilaçlama çalışmaları sürüyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından zararlı haşere gruplarına karşı rutin olarak devam ettirilen mücadele çalışmaları da çok yönlü olarak devam ediyor.

Son zamanlarda özellikle Akdeniz meyve sineği ve yeşil alanlarda sıklıkla görülen beyaz sinek konusunda alınan şikayetler doğrultusunda çok yönlü bir çalışma sürdüren Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı hem Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi hem de Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, özellikle geceleri ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Mersin'in 13 ilçesinde de ilaçlama çalışmalarına aralıksız devam eden ekipler, 371 personel, 98 ilaçlama aracı, 72 ulv, 10 pulvarizatör, 8 mist blower, 8 termal fog, 33 holder, 25 atmizör, 50 el dumanlaması ile çalışmalarını sürdürüyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkalığı ekipleri tarafından yeşil alanlarda sürdürülen beyaz sinek mücadelesinde insektisitler uygulanıyor. Her yıl var olan fakat bu yıl sıcakların yoğun yaşanmasından dolayı daha fazla artış gösteren beyaz sinekler ile yapılan etkin mücadele ile vatandaşların haşere konusunda yaşadığı sorunlar en aza indirilmeye çalışılıyor. Mersin genelinde yaklaşık 100 bin üreme noktasında 12 ay boyunca ilaçlama çalışması gerçekleştiren ekipler, özellikle göletler, havuzlar, rögar kapakları, bataklıklar, doğal çukurlarda biriken yağmur suları, sulama kanalları, su kuyuları, inşaat temeli çukurlarında biriken sular, su varilleri, bodrumlarda oluşan su birikintileri, eski otomobil lastikleri, foseptikler, menfezler, kanallar, durgun su birikintileri, dere yatakları, metruk alanlar, çöp konteynerleri gibi noktalarda sürdürülen ilaçlama çalışmalarının yanı sıra son zamanlarda Akdeniz meyve sineği ve yeşil alanlarda sıklıkla görülen beyaz sinek konusunda alınan şikayetler doğrultusunda çok yönlü bir çalışma sürdürüyor.