Mersin'de ilk ders zili çaldı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 2019-2020 eğitim öğretim yılı İlköğretim Haftası kutlamaları kapsamında Musalı Veli Haşim Çiftçi İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen programda miniklerle bir araya geldi.

Kutlamalara Başkan Seçer'in yanı sıra Mersin Valisi Ali İhsan Su, AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay İsmail Gökçek, Toroslar Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşin Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca ve veliler katıldı. Program öncesi kendisini çiçeklerle karşılayan öğrencilerle bir araya gelen Seçer, çocuklarla yakından ilgilendi. Okulun bahçesinde bekleyen veliler ve öğretmenlerle de selamlaşan Seçer, 2019-2020 eğitim-öğretim yılının hem öğretmenlere hem de öğrencilere başarı getirmesini diledi. Törende konuşan Seçer, laik, demokratik ve gelişmiş bir ülke için eğitimin önemli olduğunu vurgulayarak, "Eğitim birçok toplumda olduğu gibi bizim toplumumuzda da önemli bir alan. Belki de idarelerin, yöneticilerin en çok zorlandığı alanların başında geliyor. Özellikle bizim gibi gelişmekte olan, uzun yıllardır bu çaba içerisinde olan ancak bir türlü istediği noktaya gelemeyen ülkeler için son derece önemli, meşakkatli bir yol. Türkiye Cumhuriyeti bundan 100 yıl önce temeli atılmış, laik, demokratik, bağımsız bir cumhuriyet. Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşları ulusal Kurtuluş Savaşı sonucu elde ettikleri zaferi laik Cumhuriyetle taçlandırırken, elbette ki bu ülkeye yeni bazı sistem kazandırmak için önemli çabalar sarf ettiler. Bunların başında da eğitim sistemi geliyor" dedi.

Eğitim sisteminin iktidara gelen her yeni hükümetin siyasi görüşüne paralel olarak şekillendirildiğini ifade eden Seçer, eğitimin siyasi düşüncelerden arındırılmış bir şekilde ilerlemesi gerektiğini vurguladı. Seçer, “Her gelen hükümetin ilk gündeminde olan eğitim sistemi. Üzülerek ifade etmem gerekir ki o hükümetin siyasi görüşüyle paralel olarak şekillendirilmeye çalışıldı. Bu da bize önemli yıllar kaybettirdi. Önemli emekleri zayi ettirdi. Bugün eğitim sistemini istediğimiz noktalara getiremememize sebebiyet verdi. Yöneticiler olarak birçok alanda hata yapabiliriz. Tarım, sağlık, ekonomi gibi alanların telafisi mümkün olabilir ama eğitim alanında yapacağımız yanlış onlarca yıl sonra düzelebilir. Birçok jenerasyonun kötü yetişmesine sebebiyet verebilir. Biz yöneticiler bu konuda çok özen göstermeliyiz. Müzakereye açık, sorgulayabilen, tartışabilen, araştırmacı bir eğitim anlayışını tahkim etmek zorundayız. Biz laik ve çağdaş bir eğitimden referans almak zorundayız. Mustafa Kemal Atatürk bunun için ‘Hayatta en hakiki mürşit ilimdir' demiş. Az önce İl Milli Eğitim Müdürümüz Adem Koca'ya da ‘benim açımdan en şanslı müdür sizsiniz' dedim. Çünkü eğitim alanında yapılabilecek her yatırıma Büyükşehir olarak her türlü desteği vermeye hazırız" diye konuştu.

Eğitimin vatan sevgisi, insan demek olduğunu ifade eden Seçer, "Eğitim demek kalkınma, refah, toplum barışı, toplum huzuru ve dünya barışı demek. Bizim geleceğimizi, bugün çocuklarımıza vereceğimiz eğitim belirleyecek. Umut ediyorum çok şey değişti, çok şey değişecek. İleriye bakacağız. Geçmişin hatalarıyla zaman yitirmeyeceğiz. Oradan ders çıkaracağız. Bu deneyimler gelecek için önümüzü aydınlatacak işaret fişeği olacak. Bu eğitim yılında başta öğretmenlerimize, velilerimize, öğrencilerimize başarılar diliyorum. Bu yolda Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü hizmete açığız" şeklinde konuştu.

Bulundukları okulun başarısı, eğitim sistemi ve çocukların mutluluğundan mutluluk duyduklarını dile getiren Seçer, “Burası bir kırsal mahalle. Bir kırsal mahallede bu kadar güzide bir eğitim kurumunun olması çok gurur verici. Bu okulun bu noktalara gelmesinde emeği olanları yürekten kutluyorum. İnşallah bütün okullarımız eğitim kadrosu ve fiziki koşullarıyla bu derece şirin, başarılı ve muazzam noktalarda olur. Zaten bu şartları geliştirdiğimiz zaman ülkemiz gelecek için umut vaat etmeye başlar” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Toroslar Halk Eğitim Merkezi öğrencileri halk dansları gösterisi yaptı. Gösterinin ardından 4. sınıf öğrencileri okula yeni başlayan birinci sınıf öğrencilerine hediye verdi. Heyecanları yüzlerinden okunan çocuklar daha sonra protokol üyeleri ile birlikte okulun bahçesine fidan dikti. Program sonunda sınıfları gezen

Seçer, öğrencilere ve öğretmenlere başarılar diledi.