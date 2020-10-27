Mersin'de incir sezonu 7 lirayla kapattı

Mersin'in Mut ilçesinde kilosu 15 liradan satılan incir 7 lirayla sezonu kapattı.

Mut İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır, incir üretiminde önemli bir gelire sahip olan Mut ilçesinin kaliteli incirinin Türkiye'nin dört bir tarafına pazarlandığını belirterek, "Mut inciri deyince ilk akla gelen tadı, lezzeti ve aromasıyla dikkat çekiyor. İlçede kayıtlı 3 bin 874 dekar alanda yaklaşık 5 bin 147 ton incir üretimi yapılmakta. Bu yıl ise rekoltenin 7 bin tonu aşmasını bekliyoruz" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mut Toptancı Hali Sebze Meyve Komisyoncular Derneği Başkanı Mehmet Ali Acar, Mut incirinin bu yıl 15 lirayla başladığı sezonu 7 lirayla kapattığını belirterek, “Türkiye'de piyasaya en erken incir hasadı sunabilen Mut ilçesinden yaklaşık bin 500 aile, incirden elde ettikleri gelirle geçimlerini sürdürmekte. Ülkemizde şırası, tadı, aroması ve kalitesi bakımından Mut inciri tercih edilmekte. Bu yıl incirde kayıtlı ve kayıtsız toplam 4 bin dekar araziden 7 bin ton rekolte beklentimiz var. Her yıl hasadın sonuna doğru 1,50 liraya düşen incir fiyatları bu yıl 7 lirayla sezonu kapattı. Kuru incirin kilosu ise 45 lirayı buluyor. Bu yıl incir üreticisi emeğinin karşılığını fazlasıyla aldı" diye konuştu.