Mersin'de insan hakları konuşuldu

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Barosu ve Karikatürcüler Derneği işbirliğiyle '10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü' kapsamında üç gün süreyle bir dizi etkinlik düzenlendi.

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin imzalanışının 71. yılında Türkiye ve dünyadaki hak ihlalleri Işık Kansu, Deniz Zeyrek, Yaşar Aydın ve Ali Haydar Fırat gibi deneyimli isimler tarafından masaya yatırıldı. Üç gün süren etkinlikler ulusal ve uluslararası karikatüristlerin 'Karikatür Sergisi' ile başladı. Etkinliğin ikinci ve üçüncü gününde ise 'Başkanlık sitemi, KHK'lar ve insan hakları', 'Türkiye'nin insan hakları gündemi: sorunlar, öneriler ve medyanın yaklaşımı' konulu paneller gerçekleşti. Mersin Büyükşehir Belediyesi Klasik Oda Müziği Topluluğu sanatçıları üç gün boyunca etkinliklerde katılımcılara ezgiler sundu.

Gazeteci-yazar Işık Kansu, Türkiye'de kadın cinayetlerinin ve çocuk istismarlarının önemli bir hak ihlali olduğuna dikkat çekerek, 16 Nisan 2017 sonrası Türkiye'de çocuklara ve kadınlara yönelik hak ihlallerinden örnekler verdi. Kansu, “Her gün bir kadının öldürüldüğünü, dayak yediğini izliyoruz. Avrupa çapında veri toplayan önemli bir örgüt, Avrupa çapında öldürülen kadınların sayısını Almanya'da yılda 210, Fransa'da 142, İngiltere'de 128, İtalya'da 109 olarak saptamış. Türkiye'deki sayı 440. Neredeyse Almanya'nın iki katı, Fransa'nın 4 katı” dedi.

Etkinliklerde deneyimli karikatürist ve gazetecilere plaket ve çiçekleri takdim edildi. 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla katılımcılara, Mersin'de dikilerek adlarına yaşatılmak üzere zeytin fidanları hediye edildi.