Mersin'de 'İnsan Hakları' paneli

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, AİHM'nin avukatları korumak için sözleşme hazırlığı içerisinde olduğunu söyledi.

Mersin Barosu İnsan Hakları Merkezi, 10-17 Aralık İnsan Hakları Haftası nedeniyle ‘İnsan Hakları' konulu panel düzenledi. Baro Konferans Salonu'nda düzenlenen panelde Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, ‘İnsan Hakları ve Barolar', Mersin Barosu İnsan Hakları Merkezi Başkan Yardımcısı Ezgi Özkan, insan hakları ve merkez olarak yapmış oldukları çalışmalar hakkında bilgiler verirken, Doç. Dr. Günal Kurşun ise, ‘Hukuk Devleti ve İnsan Hakları' konusunda sunum yaptı.

İnsan haklarının, temel hak ve özgürlüklerin korunmasında avukatlara ve barolara önemli görevler düştüğünü belirten Yeşilboğaz, “Temel hak ve özgürlüklerden mahrum kalan bir toplumda, adaletin varlığından söz edemeyiz. Avukatlar ve barolar olarak eşit yurttaşlık temelinde insan hakları, demokrasi, hukukun üstünlüğü konularında el ele vererek mücadele etmek zorundayız. Hak ihlallerinin önlenmesinde avukatların kollukta, savcılıkta ve mahkemede daha etkin savunma yapması gerekmektedir” dedi.

Konuşmasında Strazburg'da gözlemci olarak katılmış olduğu AİHM'nin çalışmaları hakkında da bilgiler veren Yeşilboğaz, “AİHM, insan haklarının korunmasında ve savunulmasında en büyük güvencenin avukatlar ve barolar olduğunu belirtmiş, bu konuda avukatların korunmasına dair bir sözleşme hazırladıklarını ifade etmişlerdir" diye konuştu.