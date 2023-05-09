İhlas Haber Ajansı

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Mersin'de iş kazası: 1 ölü

Mersin’in Erdemli ilçesinde bir mermer ocağında meydana gelen iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti.

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir mermer ocağında meydana gelen iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti.


Olay, Sorgun Mahallesi Gavuruçtuğu mevkiindeki bir mermer ocağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece vardiyasında çalışan Veli Keskin (21) mermeri kestiği esnada zincirin kopması sonucu ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Keskin, yolda yaşamını yitirdi. İşçinin cenazesi otopsi için ilçe devlet hastanesine morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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