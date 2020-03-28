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Mersin'de iş kazası: 1 yaralı

Mersin’in Mut ilçesinde meydana gelen iş kazasında 1 kişi yaralandı.

Mersin'in Mut ilçesinde meydana gelen iş kazasında 1 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre olay, Karşıyaka Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı 1 H otogar girişindeki işyerinde meydana geldi. Otogar girişinde tarım araçları tamir ve satışı olan bir iş yerinde Cafer Yarar isimli işçi, ağaç motorunu çalıştırmaya çalışırken gaz sıkışması sonucu bir anda patlama meydana geldi. Olayda yaralanan Cafer Yarar olay yerine gelen 112 ambulansla Mut Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayda ayrıca iş yerinde maddi zarar meydana geldi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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