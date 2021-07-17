Mersin'de iş yeri yangını: 2 ölü

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde bir mobilya atölyesinde çıkan yangında Suriye uyruklu 2 kişi yanarak öldü.

Olay, Turunçlu Mahallesi 78014 sokakta faaliyet yürüten bir mobilya atölyesinde meydana geldi. Öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle atölyede yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, atölyede yapılan incelemede 2 şahsın cesedine ulaşıldı.

Çevik Kuvvet ekipleri, olay yerinde önlem alırken, yangında yaşamını yitirenlerin yakınları sinir krizi geçirdi.

İtfaiye ekiplerinin olay yerinde çalışmaları devam ederken, polisin önlemleri de sürüyor.