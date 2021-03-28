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Mersin'de iş yerinde yangın

Mersin’in Mut ilçesinde çıkan yangında kasap ve lokanta kullanılamaz hale geldi.

Mersin'in Mut ilçesinde çıkan yangında kasap ve lokanta kullanılamaz hale geldi.


Alınan bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Hacınuhlu Mahallesi Kozlar Yaylasında Osman Akan'a ait kapalı olan kasap ve lokantada henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden yayla bekçisi itfaiyeyi aradı.


Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürerek kontrol altına alsa da iş yerleri kullanılamaz hale geldi.


Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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