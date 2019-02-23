Mersin'de işçi minibüsü kaza yaptı: 1 ölü, 15 yaralı

Mersin'in Erdemli ilçesinde işçi minibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, ilçeye bağlı Çeşmeli ve Sarıyer Mahalle yolu üzerinde meydana geldi. Yağışla kayganlaşan yolda bir işçi minibüsü kaza yaptı. Kazada 1 işçi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 15 kişi yaralandı.

Yaralılar Mersin ve Erdemli'deki hastanelere kaza yerine çağrılan ambulanslarla sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.