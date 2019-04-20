Mersin'de işçileri taşıyan midibüs devrildi: 6 yaralı

Mersin'de tekstil işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 6 işçi yaralandı. Yaralanan işçiler ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Mersin-Adana D-400 Karayolu Serbest Bölge Kavşağında meydana geldi. Turgay E. yönetimindeki 33 D 1109 plakalı midibüs, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada araçta bulunan 24 işçiden 6'sı yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, midibüsün kaldırılmasıyla açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.