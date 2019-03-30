Mersin'de işçileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 4 yaralı

Mersin'in Erdemli ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan minibüs devrildi. Minibüste bulunan 9 kişiden 4'ü yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Tömük Mahallesi'nde meydana geldi. Bir fabrikanın işçilerini taşıyan minibüs, iddiaya göre önünde seyreden ve aniden fren yapan bir motosiklete çarpmamak için manevra yaptı. Bu sırada minibüs yağış nedeniyle zeminin kayganlaşması sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Minibüste bulunan 9 işçiden 4'ü yaralandı. Kazazedeler ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesi kaldırıldı. Yaralı işçilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.