Mersin'de işgücü piyasasının ihtiyaçları tespit edildi

Mersin'de, İŞKUR tarafından yapılan piyasa araştırmasında, en çok açık işin imalat sektöründe olduğu belirlendi.

Mersin Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğünce, 2018 yılı Nisan ve Mayıs döneminde gerçekleştirilen işgücü piyasası araştırma sonuçları açıklandı.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, İŞKUR, Mersin'de 20 ve daha çok personel çalıştıran 2 bin 140 işyerini ziyaret ederek işgücü piyasasının ihtiyaçlarını tespit etti.

En çok açık iş, imalat sektöründe

Buna göre, Mersin genelinde 20 ve üstünde istihdam sağlanan işyerlerinin yüzde 14.2'sinde bin 485 kişilik açık iş olduğu tespit edildi. En çok açık işin, imalat sektörü, idari ve destek hizmet faaliyetleri sektörü ile toptan ve perakende ticaret sektöründe olduğu belirlendi.

Araştırmada, işverenlerin en çok talepte bulundukları mesleklerin ise güvenlik görevlisi, el ve makine dikişçisi, beden işçisi, garson, konfeksiyon işçisi, makinacı, temizlik görevlisi, satış danışmanı, şoför ve reyon görevlisi olduğu saptandı. Açık işlerde en çok aranılan özelliklerin fiziki ve bedensel yeterlilik, yeterli mesleki bilgi, tecrübe ve takım çalışması öne çıkarken, işverenlerin talep ettikleri açık işleri en çok İŞKUR ve akraba-eş dost aracılığı ile temin ettikleri kaydedildi.

Eleman temininde güçlük çekilen meslekler

Araştırma kapsamında, 20 ve üzeri istihdamlı işyerlerinin yüzde 23.9'unda, bin 662 kişinin temininde güçlük çekildiği belirlendi. Eleman temininde en çok güçlük çekilen mesleklerin el ve makine dikişçisi, güvenlik görevlisi, hasta ve yaşlı bakım elemanı, satış danışmanı, beden işçisi, paketleme işçisi, konfeksiyon işçisi, garson ve aşçı olduğu ifade edildi.

İstihdam artışı beklenen sektör ve meslekler

Araştırmaya göre, Mersin genelinde 20 ve üstünde istihdam sağlanan işyerlerinde 5 bin 389 kişilik bir istihdam artışı bekleniyor. İşverenler, 2019 yılı Nisan ayı sonuna kadar istihdamlarının yüzde 5.5 oranında artmasını öngörüyor. En fazla istihdam artışı beklenen sektörler ise imalat, inşaat, toptan ve perakende ticareti, idari ve destek hizmet faaliyetleri ile ulaştırma ve depolama sektörleri olarak açıklanıyor.

Beden işçisi, el ve makine dikişçisi, güvenlik görevlisi, konfeksiyon işçisi ve beden işçisi mesleklerinde de istihdam artışı beklenirken, betonarme demircisi, asma tavan ustası, elektronik haberleşme ve inşaat elemanları kalıpçısı mesleklerinde ise istihdam azalışı bekleniyor.

İŞKUR Mersin İl Müdürü Mustafa Kutlu, gerçekleştirilen çalışmanın kurumun gelecek faaliyetlerini ve programlarını planlanması açısından son derece önemli ve yol gösterici olduğunu söyledi.