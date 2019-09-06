Mersin'de işten çıkarılan işçiler belediye önünde açıklama yaptı

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde işten çıkarılan işçiler, belediye binası önünde toplanarak açıklama yaptı. Son bir ayda 168'i MESKİ, 4'ü Çevre Koruma Daire Başkanlığından olmak üzere 172 işçinin işten çıkarıldığını öne süren işçiler, haklarını hukuki zeminde arayacaklarını söylediler.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde son dönemde işten çıkarılan işçiler, Atatürk Caddesi üzerindeki belediye binası önünde toplanarak, işe geri alınmalarını istediler. Taş Bina önünde öğle saatlerinde bir araya gelen bir grup işçiye açıklamalarında Ülkü Ocakları üyeleri ile MHP'li Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mahmut Tat da destek verdi.

İşçiler adına açıklamayı, Çevre Koruma Daire Başkanlığında 4,5 yıldır çalışırken işine son verilen Murat Toy yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, seçim döneminde, “Partizanca davranmayacağız, her siyasi görüşe saygı duyacağız ve hiçbir işçinin işine son vermeyeceğiz. Ben bütün işçilere namus sözü veriyorum” dediğini anımsatan Toy, “Belediye meclis toplantısında, ‘İşinde gücünde olanların ekmeğiyle oynamayacağız. Bu, etik değil. Haksız yere hiçbir işçi çıkarılmayacak' diyen Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i sözünü tutmaya davet ediyoruz. Fişleme listeleriyle sosyal paylaşım, performans düşüklüğü gibi türlü bahanelerle işçi kıyımı devam etmektedir. Mobbing, sürgün, gün geçtikçe artmaktadır. Emekçi insanların bir mesajla işten çıkartılmaları onur kırıcıdır. Emeği gasp edilen, ekmeği haksız ve hukuksuz şekilde elinden alınan işçiler olarak, hakkımızı hukuki zeminde arayacağız. Hepsi çocuk sahibi olan bu işçi arkadaşlarımızın okul öncesinde işten çıkartılmaları üzücü ve manidardır” dedi.

İşten çıkarılmalarında önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ı da sorumlu tutan Toy, “Şahsi ve nefsi hırsına yenilen, hırsın ve kibrin sonucunda bu insanların bu sıkıntılı süreci yaşamasına sebep olan Burhanettin Kocamaz, mutlu musun, huzurlu musun? Sana hakkımızı helal etmiyoruz. Kulun sevmediğini Allah da sevmez” diye konuştu.

Son bir ayda Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğünden 168, Çevre Koruma Daire Başkanlığından da 4 kişinin işten çıkarıldığını öne süren Toy, “Ben dahil bazılarımızın sosyal paylaşım hesabı geriye dönük incelenerek, bu kadar komik ki, Vahap Seçer ‘buna ergenler bile güler' demişti. Bunu bahane ederek, liyakat sahibi olmayan daire başkanlarının referanslarıyla Cumhur İttifakını destekleyen işçiler haksız, hukuksuz şekilde işten çıkartılmışlardır. Devletimizin, hükümetimizin haklı olan işçilerin yanında olmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

İşçiler, açıklamanın ardından olaysız dağıldı.