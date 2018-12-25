Mersin'de "İstihdamda Akademik Seferberlik" projesi sona erdi

Mersin Valiliği koordinasyonunda, Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamında desteklenen ve Mersin Üniversitesi (MEÜ) tarafından yürütülen "İstihdamda Akademik Seferberlik" ve "Hedef: Turizmde İstihdam" projelerinin kapanış toplantısı ile sertifika töreni gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törende konuşan Mersin Valisi Ali İhsan Su, Türkiye'deki işsizlik sorunun çözümü için bu tarz projelerin yürütülmesinin önemli olduğunu belirterek, "İşsizlik sorunu maalesef mesleksizlik ya da iş beğenmeme durumlarından kaynaklanıyor. Çalışmak isteyene iş mutlaka var" dedi.

"İşsizlik en dikkat çeken olgu"

Günümüz dünyasında gençler arasında işsizliğin en dikkat çeken olgulardan birisi olduğunu ve bunun çözümü için çalıştıklarını kaydeden MEÜ Rektörü Ahmet Çamsarı, "Türkiye'de güçlü bir ekonomi ve gelecek tasarlamanın şartlarından biri vasıflı iş gücünü geliştirmektir. Bu anlamda bireylere bilgi, yetenek ve uygulama konusunda yeterlilik sağlayan mesleki eğitimlerin yaygınlaştırılması en önemli görevlerimizden birisidir" ifadelerini kullandı.

"368 kursiyere eğitim verildi"

MEÜ Projeler ve Araştırmalar Koordinatörlüğünden Öğr. Gör. Mesut Salih Uzman ise, "2017 kasım ayında başlayan ve Mersin'in merkez ilçelerinde yaşayan 18-25 yaş arasındaki vasıfsız kişilerin istihdamı için gerçekleştirilen SODES projelerinde toplamda 368 kursiyere eğitim verildi ve bu kursiyerlere staj imkanı sunularak deneyim kazanmaları sağlandı" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından kurayla belirlenen 10 öğrenciye sertifikaları Vali Su ve Rektör Çamsarı tarafından takdim edildi. Daha sonra düzenlenen kokteylde ise kursiyerlerin katkısıyla hazırlanan pasta ve ikramlar konuklara sunuldu.