Mersin'de İz Bırakanlar Müzesi için çalışmalar başladı

Akdeniz Belediyesi, Mesudiye Mahallesindeki tarihi bir Mersin evini ‘Mersin'de İz Bırakanlar Müzesi'ne dönüştürecek. Restorasyon çalışmalarının başlayacağı evde inceleme yapan Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, “Hem tarihi evimizi hem de Mersin'in yetiştirdiği isimleri yaşatacağız” dedi.

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mersin'de İz Bırakanlar Müzesine dönüştürülecek olan tarihi Mersin evinde yenileme çalışmaları başlıyor. Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, Mesudiye Mahallesinde bulunan ve Mersin Valiliği tarafından belediyeye tahsis edilen iki katlı evde gerçekleşecek restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Yardımcısı Uğur Sözkesen ve Akdeniz Kent Konseyi Başkanı Mustafa Erim'in de katıldığı inceleme gezisinde Başkan Gültak, söz konusu tarihi yapıyı, Mersin'de yaşamış ve iz bırakmış önemli kişilerin isimlerinin yaşatılacağı bir müzeye dönüştüreceklerini söyledi.

“Tarihi bir Mersin evini daha kentimize kazandıracağız”

Tarihi evi ziyaretinde açıklama yapan Gültak, Mersin Valisi Ali İhsan Su'ya teşekkür ederek, “Valimizin katkılarıyla birlikte evin tüm yasal işlemleri bitti. Valiliğimiz ile protokolümüzü yaptık ve evin belediyemize tahsisi tamamlandı. Akdeniz Belediyesi olarak biz de ihaleyi yaptık ve sonuçlandı. Şu anda yüklenici firma ve Kent Konseyi Başkanımız ile birlikte yerinde tespitler yapıyoruz. İki katlı, toplam 8 odalı güzel bir Mersin evi. Restorasyon bittiğinde çok şirin bir ev ortaya çıkacak. Evin, 150-200 metrekare civarında avlusu da var. Dolayısıyla çok güzel bir Mersin evini kentimize ve hayata kazandırmış olacağız” diye konuştu.

“Hem tarihi evimizi hem de Mersin'in yetiştirdiği isimleri yaşatacağız”

Mersin'de doğmuş ve yetişmiş sanatçı, siyasetçi ve sporcuların isimlerinin yaşatılıp geleceğe aktarılması gerektiğinin altını çizen Gültak, “Bu tarihi Mersin evini günümüze taşımakla birlikte, aynı zamanda kentimizde yetişmiş ünlü insanların tanıtıldığı, hayatlarının, biyografilerinin anlatıldığı bir müzeye dönüştüreceğiz. Bu sayede hem bu evimizi hem de o insanlarımızı yaşatmış olacağız” şeklinde konuştu.

“Müze, kent merkezini canlandıracak”

Akdeniz Kent Konseyi Başkanı Erim de Mersin'de İz Bırakanlar Müzesinin özellikle kent merkezini canlandıracağını söyledi. Erim, “Mersin'in en büyük sorunlarından bir tanesi de aidiyet sorunudur. Bu aidiyet sorununu da Mersin'de aslında hangi değerlerin var olduğunu, burada kimlerin yaşadığını anlatarak ve tanıtarak, Mersin kent merkezinin bir nebze de olsa yeniden hareketlenmesine katkı sunmuş olacağız” ifadelerini kullandı.