İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mersin'de izinsiz kazı yapan 3 kişi yakalandı

Mersin’in Silifke ilçesinde iş makinesi ile izinsiz kazı yaptıkları belirlenen 3 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

Mersin'in Silifke ilçesinde iş makinesi ile izinsiz kazı yaptıkları belirlenen 3 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.


İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akdere Mahallesi'nde 3 şahsı, tarihi eser olduğunu değerlendirdikleri bir alanda iş makinesi ile izinsiz kazı yaptıkları sırada suçüstü yakaladı. Silifke Müze Müdürlüğü tarafından şüpheli şahısların kazı yaptıkları alan incelenerek rapor tutulurken, haklarından adli işlem başlatılan şahıslar ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.