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Mersin'de jandarma personelinden kan bağışı desteği

Mersin İl Jandarma Komutanlığı personelince, kan ve kan ürünleri stoklarına katkı sağlamak amacıyla Kızılay’a kan bağışında bulunuldu.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı personelince, kan ve kan ürünleri stoklarına katkı sağlamak amacıyla Kızılay'a kan bağışında bulunuldu.


İl Jandarma Komutanlığı binasında gerçekleştirilen kan bağışında 188 ünite kan bağışı yapıldı. Kan bağışına katılan 92 personel ise kök hücre bağışçısı adayı oldu. Mersin Kızılay Kan Merkezi görevlilerince, düzenli olarak kan bağışı yapan jandarma personeline 'bronz madalya' hediye edilerek, katkılarından dolayı teşekkür edildi.


Mersin İl Jandarma Komutanlığı personelinin, ilerleyen süreçlerde de kan bağışı faaliyetine devam edeceği belirtildi.

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