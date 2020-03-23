İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mersin'de jandarma "Vefa Koordinasyon Grubu" oluşturdu

Mersin İl Jandarma Komutanlığı, bünyesinde kurduğu ’Vefa Koordinasyon Grubu’ ile korona virüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla sokağa çıkma yasağı uygulanan 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı, bünyesinde kurduğu 'Vefa Koordinasyon Grubu' ile korona virüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla sokağa çıkma yasağı uygulanan 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.


Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını ile mücadele tüm hızıyla sürerken, tedbirlerde alınmaya devam ediliyor. Tedbirler kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanan 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar için 'Vefa Koordinasyon Grupları' oluşturuldu. Mersin İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde kurulan grupta, kendilerine ulaşan 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçlarını evlerine götürmeye başladı.



Anonslarla vatandaşları uyardı


Öte yandan jandarma ekipleri, bölgelerinde yaptıkları devriyeler sırasında vatandaşları anonslarla uyardı. Ekipler anonslarda, "Değerli hemşehrilerimiz evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemlidir. Lütfen zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayalım" ifadelerini kullandılar.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.