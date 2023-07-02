Mersin'de jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi

Mersin'de jandarma ekiplerince bayram tatili süresince helikopterle havadan trafik denetimi yapıldı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı tatili süresince trafik kazalarının en aza indirilmesi, can ve mal kayıplarının önlenmesi, sağlıklı ve huzurlu seyahatin sağlanması amacıyla trafik jandarması ekiplerince, trafik yoğunluğunun yaşandığı karayollarında helikopter ile havadan trafik denetimi yapıldı. Havadan denetim yapan ekipler, kural ihlali yapan sürücüleri telsiz ile yer kontrol noktasında bekleyen ekiplere bildirdi. Kontrol noktasında durdurulan sürücülere cezai işlem uygulandı.

1 helikopter, 12 trafik jandarması ve 12 asayiş timinin katıldığı denetimlerde, 986 araç kontrol edilirken, kural ihlali yapan 11 araç sürücüsüne toplam 11 bin 469 TL idari para cezası uyguladı.