İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mersin'de jandarmadan kaçak işletilen polikliniğe baskın

Mersin’de jandarma ekiplerince kaçak olarak işletilen göz polikliniğine yapılan baskında yabancı uyruklu 1 kişi gözaltına alındı.

Mersin'de jandarma ekiplerince kaçak olarak işletilen göz polikliniğine yapılan baskında yabancı uyruklu 1 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince merkez Mezitli ilçesinde yabancı uyruklu bir şahsın ruhsatsız olarak açtığı göz polikliniğinde geneli yabancı uyruklu kişiler olmak üzere ücret karşılığında muayene yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine Mersin İl Sağlık Müdürlüğü görevlileriyle birlikte belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler yabancı uyruklu 1 şüpheliyi gözaltına alırken, sözde poliklinikte yapılan aramada çok sayıda göz muayene ve kontrolünde kullanılan ekipman, reçetesiz ilaç ve hasta kayıtlarının tutulduğu dosya ele geçirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.