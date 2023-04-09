Mersin'de jandarmanın düzenlediği kökünü kurutma operasyonunda 25 tutuklu

Mersin İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin geçtiğimiz günlerde düzenlediği kökünü kurutma operasyonunda gözaltına alınan 60 kişiden 25'i tutuklandı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 6 Nisan 2023 günü il genelinde 'torbacı' tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda 61 adres belirleyen ekipler, 60 şüpheliyi gözaltına aldı. Söz konusu şüpheliler, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 25'i tutuklanırken, diğer şüpheliler ise tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.