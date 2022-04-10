Mersin'de kablo hırsızlığı yapan 3 şüpheli tutuklandı

Mersin'de kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, merkez Mezitli ve Gülnar ilçelerinde meydana gelen kablo hırsızlığı olaylarıyla ilgili çalışma başlatan ekipler, 4 şüpheliyi tespit etti. Yapılan çalışmada Mezitli'de 3, Gülnar'da ise 1 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok miktarda çalıntı kablo ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklanırken, biri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.