İhlas Haber Ajansı

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Mersin'de kablo hırsızlığı yapan 3 şüpheli tutuklandı

Mersin’de kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

Mersin'de kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.


İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, merkez Mezitli ve Gülnar ilçelerinde meydana gelen kablo hırsızlığı olaylarıyla ilgili çalışma başlatan ekipler, 4 şüpheliyi tespit etti. Yapılan çalışmada Mezitli'de 3, Gülnar'da ise 1 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok miktarda çalıntı kablo ele geçirildi.


İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklanırken, biri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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