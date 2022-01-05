İhlas Haber Ajansı

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Mersin'de kaçak içki operasyonu

Mersin’de gerçekleştirilen operasyonda 48 şişe kaçak içki, 30,5 litre sahte içki ile 15 litre etil alkol ele geçirildi.

Mersin'de gerçekleştirilen operasyonda 48 şişe kaçak içki, 30,5 litre sahte içki ile 15 litre etil alkol ele geçirildi.


İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mezitli ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçak ve sahte içki satışına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında A.Y. isimli şahsın evinde arama yapıldı. Yapılan aramada çeşitli ebatlarda 48 şişe kaçak içki, 30,5 litre sahte içki ile 15 litre etil alkol ele geçirildi.


Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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