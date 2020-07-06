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Mersin'de kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

Mersin’in Silifke ilçesinde jandarma ekipleri, kaçak kazı yapan 4 kişiyi suçüstü yakaladı.

Mersin'in Silifke ilçesinde jandarma ekipleri, kaçak kazı yapan 4 kişiyi suçüstü yakaladı.


Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Sabak Mahallesi Taştepe mevkisinde izinsiz kaçak kazı yapan şahısların olduğu ihbarını aldı. Bunun üzerine bölgeye operasyon yapan ekipler, 4 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Olay yerinde aramada yapan ekipler, 1 kırıcı-delici hilti, 1 jeneratör, 5 hilti başlığı, 1 akü, 1.4 kilogram amonyum nitrat, 1 kürek, 1 balyoz ve 1 kazma ele geçirdi.


Jandarmaya götürülen şahıslar, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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