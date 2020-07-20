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Mersin'de kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

Mersin’in Silifke ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı.

Mersin'in Silifke ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı.


İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren ekipler, Tosmurlu Mahallesi'nde izinsiz kaçak kazı yaptıkları belirlenen 4 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Şüphelilerle birlikte jeneratör, kırıcı-delici hilti, hilti başlığı, akü, çekiç, kazma, 50 metrelik seyyar kablo, 3 litre benzin ve bir adet el yapımı eritici madde ele geçirildi.


Sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen şüpheliler, 'adli kontrol' kapsamında serbest bırakıldı.

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