Mersin'de kaçak kripto para üretimine baskın

Mersin'de kaçak yollarla ülkeye soktuğu elektronik cihazlarla kripto para üretimi yapan 1 şahıs, suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Mezitli ilçesi Çankaya Mahallesi'nde 1 şahsın gümrük işlemlerine tabi olmadan, kaçak yollarla yurda soktuğu elektronik cihazlar ile kripto para üretimi yaptığı bilgisini alan ekipler, belirlenen adrese operasyon yaptı. Adreste arama yapan ekipler, piyasa değeri 3 milyon 89 bin olan gümrük kaçağı 20 adet anakart, 129 adet ekran kartı, 17 adet işlemci, 27 adet power, 149 adet riser ve 20 adet mining sistemi ele geçirdi.

Gözaltına alınan şahıs, işlemleri yapılmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.