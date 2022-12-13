İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Mersin'de kaçak makaron operasyonu

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sigara ve tütün kaçakçılığı ile mücadele çerçevesinde düzenledikleri kaçak makaron operasyonunda, 1 şüpheliyi yakaladı.


Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre ekipler, Yenişehir ilçesi Batıkent Mahallesi'nde 1 şahsın evinde sakladığı kaçak makaronları piyasaya süreceği bilgisini aldı. Bunun üzerine operasyon başlatan ekipler, söz konusu şüpheliyi yakalayarak, gözaltına aldı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda, 1 adet elektrikli makaron doldurma makinesi, 1 adet kompresör, 54 kilogram kıyılmış tütün, 64 bin adet makaron ele geçirildi.


Yakalanan şüpheli işlemleri tamamlanmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.