Mersin'de kaçak sigara ve alkol operasyonları: 6 gözaltı

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonlarda

998 paket sigara, 39,5 litre alkol, alkol yapımında kullanılan 9 rakı ile 2 viski kiti ele geçirdi. Operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Hırsızlık şüphelilerine yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda da 7 faili meçhul olay aydınlatıldı. Ekipler, olayları gerçekleştiren G.A., F.A., A.A., E.Ç, S.Ç., E.F., A.A., F.Ç., S.A., A.K., H.R.F., G.T., A.H. isimli 13 şüpheliyi gözaltına aldı. Ayrıca ekipler bisiklet ile hayvan hırsızlığı yapan 7 kişiyi de suçüstü yakaladı.

Uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda da 70 gram esrar ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Ruhsatsız silah bulunduran şahıslara yönelik de çalışma yürüten ekipler 7 kişiye işlem yaparken, şahısların adreslerinde yapılan aramada 2 tabanca, tabancalara ait 42 dolu fişek, 2 kurusıkı tabanca, 109 dolu fişek, 4'ü pompalı olmak üzere 5 tüfek ve tüfeklere ait 27 dolu kartuş ele geçirildi.

Ekipler, kasten yaralama, açıktan, iş yerinden, otodan, evden hırsızlık, genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi, mala zarar verme, cinsel taciz konularında yakalanan 81 zanlı yakalandı.

Aranan şahıslara yönelik de çalışma yapan ekipler, uyuşturucu madde ticareti, yağma, müstehcen yayınların yayılmasına aracılık etme, cinsel taciz, kaçakçılık, terör örgütü propagandası, parada sahtecilik, hırsızlık gibi suçlardan aranan ve aralıklarla hapis cezası bulunan 86 kişi yakalanarak, gözaltına alındı.