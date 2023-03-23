Mersin'de kaçak sigara ve sahte içki operasyonu

Mersin'de sahte alkol üreten ve sigara kaçakçılığı yaptığı belirlenen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, çok miktarda sahte içki ve kaçak sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Tarsus ilçesinde 2 şahsın kaçak sigara ticareti, Çamlıyayla'da ise 1 kişinin sahte alkol üretimi ve ticareti yaptığı yönünde bilgi alan ekipler, şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilere ait ev, araç ve işyerlerinde yapılan aramalarda, 50 litre sahte alkollü içki, 330 santilitre sıvılaştırılmış anason, bin paket kaçak sigara, 150 bin adet boş makaron ile 10 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Zanlılar, işlemleri tamamlanmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü.