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Mersin'de kaçak sigara ve uyuşturucu operasyonu

Mersin’de Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son 15 günde gerçekleştirilen çalışmalarda, 3 bin 458 paket gümrük kaçağı sigara ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Mersin'de Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son 15 günde gerçekleştirilen çalışmalarda, 3 bin 458 paket gümrük kaçağı sigara ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.


Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin son 15 günde sorumluluk bölgelerinde gerçekleştirdikleri çalışmalarda, 3 bin 458 paket gümrük kaçağı sigara, 5 adet cep telefonu ile 17 gram esrar ve 2 adet uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi.


Aynı dönemde bir adet pompalı tüfek, 1 adet kuru sıkı tabanca ve 30 litre kaçak içki ele geçirildi. Bunun yanında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 122 kişi de yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

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