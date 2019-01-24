Mersin'de kaçak sigara ve uyuşturucu operasyonu

Mersin'de Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son 15 günde gerçekleştirilen çalışmalarda, 3 bin 458 paket gümrük kaçağı sigara ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin son 15 günde sorumluluk bölgelerinde gerçekleştirdikleri çalışmalarda, 3 bin 458 paket gümrük kaçağı sigara, 5 adet cep telefonu ile 17 gram esrar ve 2 adet uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi.

Aynı dönemde bir adet pompalı tüfek, 1 adet kuru sıkı tabanca ve 30 litre kaçak içki ele geçirildi. Bunun yanında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 122 kişi de yakalanarak adli mercilere teslim edildi.