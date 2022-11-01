Mersin'de kaçak ve sağlıksız peynir imalathanesi mühürlendi

Mersin'de sağlıksız koşullarda peynir ve süt üretimi yaptığı belirlenen ruhsatsız bir imalathane zabıta ekiplerince mühürlendi.

Vatandaşların kötü koku şikayeti üzerine merkez Yenişehir ilçesi Eğriçam Mahallesi'ndeki bir apartmanın zemin katına giden belediye zabıta müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu bir şahsa ait olduğu belirlenen imalathanede ruhsatsız olarak kaçak üretim yapıldığını belirledi. Hijyen şartlarına uyulmadan sağlıksız koşullarda peynir ve süt üretimi yapıldığı tespit edilen imalathanede, 500 litre süt, 40 kilo peynir ve kaymak gibi süt ürünlerine imha edilmek üzere el konuldu.

İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleriyle birlikte yapılan denetimde, kaçak imalathanedeki tüm süt ve süt ürünlerine el konularak imha edildi.

Mühürlenen imalathaneyi işleten şahıslar hakkında ise tutanak tutuldu.