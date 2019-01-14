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Mersin'de kaçak yaban keçisi avlayan şahıslara ceza

Mersin’de kaçak olarak yaban keçisi avladığı belirlenen 7 kişiye, toplam 42 bin 870 lira para cezası uygulandığı bildirildi.

Mersin'de kaçak olarak yaban keçisi avladığı belirlenen 7 kişiye, toplam 42 bin 870 lira para cezası uygulandığı bildirildi.


Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bir ihbarı değerlendiren ekipler, Kadıncık Vadisi Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında 2 şahsın yivli silahla yaban keçisi avladığını tespit etti. Yaralı halde bulunan yaban keçisi, tedavi için götürüldüğü Tarsus Hayvan Parkı'nda müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Kaçak avcılık yaptıkları belirlenen 2 kişiye toplam 21 bin 855 lira idari yaptırım ve tazminat cezası uygulandı.


Ayrıca bir başka olayda ise Tarsus ilçesine bağlı İnköy Mahallesi kırsalında kaçak olarak yaban keçisi avladığı tespit edilen 5 kişiye de toplam 21 bin 15 lira idari ve tazminat cezası verildiği bildirildi.

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